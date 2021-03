Honderd Amsterdammers en andere belanghebbenden kunnen op dinsdag 23 maart tijdens een digitale inspraakavond hun mening geven over de gewijzigde plannen voor windmolens in de stad.

JA21 had voorgesteld een inspraakavond te organiseren. Dat voorstel werd door een meerderheid van de gemeenteraad gesteund. De gemeente heeft besloten dat er niet meer dan honderd sprekers aan het woord mogen komen. Degenen die zich als eersten hebben aangemeld, worden geselecteerd.

Twee dagen na de inspraakavond zullen de partijen er tijdens een commissievergadering over debatteren.

De plannen voor windmolens in de stad zijn vorige week aangepast door wethouder Marieke van Doorninck (Duurzaamheid). Hierdoor is de kans groter dat er windmolens komen bij onder meer de Noorder IJplas, het IJmeer bij Strandeiland en Amsterdam Science Park. De kans op windmolens bij de Gaasperplas, het Zeeburgereiland en de baai voor IJburg is juist kleiner geworden.

De komst van windmolens is omstreden. Eerder werd ertegen gedemonstreerd op IJburg en het Museumplein. Bij een eerdere inspraakavond kwamen meer dan 160 mensen aan het woord.