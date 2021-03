De drie 'bermbunny's' die sinds juli 2020 het Westelijk Havengebied in Amsterdam staan, zijn sinds donderdag weer compleet. Een van de grote kunstwerken was tijdens de jaarwisseling door een vuurwerkbom flink beschadigd.

Een groot deel van het hoofd werd hierbij opgeblazen. Na een grondige restauratie werd het konijn donderdag weer teruggeplaatst bij de andere twee.

"Er zijn geen littekens te zien. Alles is opnieuw opgebouwd en weer dichtgemaakt", zegt Saske van der Eerden, die het kunstwerk heeft gemaakt. Toch ziet het konijn er wel iets anders uit dan voorheen. "De oren staan nu wel iets anders op de kop, maar dat vind ik alleen maar mooier."

Ook projectontwikkelaar Sandra Hueber is blij dat de konijnen weer compleet zijn. De konijnen zijn bedoeld om de snelfietsroute tussen Zaandam en Amsterdam wat leuker te maken. "Het fietsseizoen gaat weer beginnen en dan kan iedereen weer genieten van de drie bermbunny's", aldus Hueber.

Veel zorgen dat de konijnen opnieuw slachtoffer worden van een aanslag met een vuurwerkbom hebben de makers niet. "We gaan ervan uit dat het een eenmalige daad was door iemand die gefrustreerd was vanwege de coronacrisis, omdat hij geen vuurwerk mocht afsteken", zegt Van der Eerden.