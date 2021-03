Een gezin is donderdagochtend mishandeld door gewapende overvallers in hun woning op de Gaasterlandstraat in het Amsterdamse stadsdeel Zuid.

Rond 8.10 uur kwam er een melding binnen over de overval. Hoelang de overvallers binnen zijn geweest, is niet duidelijk. De politie laat weten dat er buit is gemaakt door de overvallers.

De slachtoffers hebben lichte verwondingen overgehouden aan de overval. "Mentaal is het in ieder geval niet niks wat ze hebben meegemaakt", laat een woordvoerder van de politie weten.

Na de overval zijn de daders in de richting van de Mirandalaan gevlucht. De politie Amsterdam heeft een Burgernet-melding verstuurd.

Volgens de politie gaat het om twee daders waarvan er één ongeveer 1,90 meter lang is en "lichtgetint" is. Hij zou een zwarte pet op hebben, een jas van PostNL en een grijze broek. De andere verdachte is 1,70 meter lang en "iets donkerder getint". Ook is hij volledig in het zwart gekleed en heeft zwarte schoenen van het merk Nike.