Een auto is in de nacht van woensdag op donderdag tegen de gevel van een juwelier op het Bijlmerplein in Amsterdam gebotst. De politie meldt donderdag dat er sprake is van een ramkraak.

Niemand is gewond geraakt bij het incident. De politie is snel na de melding op zoek gegaan naar de dader.

De forensische recherche heeft de plek waar de ramkraak plaatsvond afgezet voor onderzoek.