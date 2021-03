Een auto is in de nacht van woensdag op donderdag tegen de gevel van een juwelier op het Bijlmerplein in Amsterdam gebotst. De politie heeft een verkeerde verdachte aangehouden nadat de man in een auto wegvluchtte. Bij de aanhouding van de man heeft de politie een waarschuwingsschot gelost.

Ook heeft de politie twee andere mannen die in de auto zaten, aangehouden. Achteraf bleken de drie mannen niets te maken te hebben met de ramkraak. De mannen waren op de vlucht geslagen vanwege de avondklok.

De politie is nog op zoek naar de daders van de ramkraak, die waarschijnlijk op een scooter zijn weggereden. De politie roept getuigen op zich te melden.