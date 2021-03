Uit de voorlopige uitslag van de gemeente Amsterdam blijkt dat D66 de grootste partij is met 22,8 procent van de stemmen. De VVD volgt op de tweede plaats met 12,7 procent van de stemmen. GroenLinks heeft daarentegen flink moeten inleveren. Deze partij heeft in Amsterdam slechts 10,3 procent van de stemmen gekregen en staat daarmee op plek drie.

De partijen die in de gemeentecoalitie zitten, haalden wisselende resultaten. Vier jaar geleden was GroenLinks tijdens de Tweede Kamerverkiezingen nog de grootste partij in Amsterdam. De partij kreeg toen 19,8 procent van de stemmen in de stad. D66 was toen de tweede partij met 18,9 procent.

De Partij van de Arbeid heeft voorlopig 7,6 procent van de Amsterdamse stemmen behaald en de SP heeft 4,9 procent van de stemmen. DENK ontving 6,2 procent van de stemmen en blijft daarmee redelijk stabiel. De PVV krijgt 5,0 procent stemmen, een daling van 1,8 procent ten opzichte van de vorige verkiezingen.

JA21, de partij van gemeenteraadslid Annabel Nanninga, staat landelijk op vier zetels. In Amsterdam haalde haar partij echter maar 1,2 procent van de stemmen.