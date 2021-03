De politie heeft woensdag een waarschuwingsschot gelost bij de arrestatie van een vrouw in de Dapperbuurt in het Amsterdamse stadsdeel Oost. De aanleiding van de arrestatie was een melding van een bedreiging in een woning, waarbij mogelijk een vuurwapen werd gebruikt.

Rond 14.30 uur kreeg de politie een melding dat er iemand in een woning aan de Von Zesenstraat bedreigd zou worden. Mogelijk was daarbij een vuurwapen in het spel. De politie hield bij aankomst een vrouw aan en loste daarbij een waarschuwingsschot.

Een politiehelikopter cirkelt nog boven het gebied rond en een arrestatieteam is ter plekke.