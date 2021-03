De opkomst voor de Tweede Kamerverkiezingen is in Amsterdam ongeveer net zo hoog als bij de vorige verkiezing. Woensdag om 18.00 uur hadden volgens de gemeente 272.000 Amsterdammers op een van de 476 stembureaus in de stad gestemd. Samen met de stemmen die maandag en dinsdag al zijn uitgebracht, komt het totaal uit op 312.000, zo'n 53 procent van het aantal Amsterdamse kiesgerechtigden.

Zonder de stemmen van maandag en dinsdag lag de opkomst op ruim 46 procent. Ter vergelijking: in 2017 had om 18.00 uur ook zo'n 53 procent van de Amsterdamse kiesgerechtigden een stem uitgebracht.

Vanwege de coronamaatregelen kon er dit jaar ook op maandag en dinsdag worden gestemd en kon per post een stem uitgebracht worden. Die extra stemdagen waren vooral bedoeld voor ouderen en kwetsbare personen.

Vanwege de tot nu toe hogere opkomst gaat het ook extra hard met de stembiljetten bij de 476 stembureaus in Amsterdam. Op verschillende locaties zijn kiezers doorverwezen naar een ander stembureau. Dit gebeurde onder meer bij stembureau HKL op de Oostelijke Eilanden. De gemeente liet weten dat de stembureaus zo snel mogelijk worden bevoorraad met nieuwe stembiljetten.

Deze keer mag bij de meeste stemlokalen het rode potlood na het stemmen meegenomen worden naar huis. Deze maatregel is genomen om de verspreiding van het coronavirus te beperken.