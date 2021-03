Bij een schietpartij in de Lumièrestraat in de Amsterdamse wijk IJburg is dinsdagavond rond 21.00 uur een woning beschoten. De politie doet forensisch onderzoek en buurtonderzoek.

De politie kan nog niets zeggen over eventuele verdachten. Wel is er ten minste één kogelinslag in het raam van de woning aangetroffen.

Het is volgens de politie nog niet duidelijk hoe vaak er is geschoten en wat de aanleiding van de schietpartij was.

Een woordvoerder laat weten dat het aannemelijk is dat de dader of daders het op de woning gemunt hadden, maar dat nog niet is uit te sluiten dat de kogel per toeval in het pand is terechtgekomen.