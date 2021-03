De politie heeft dinsdagmiddag een man aangehouden die overlast veroorzaakte vanuit zijn woning in de Johan Jongkindstraat in het Amsterdamse stadsdeel Nieuw-West. Hij liep rond met een mes en stak binnen vuurwerk af. Niemand raakte gewond.

De politie werd rond 17.30 uur gealarmeerd over een explosie, nadat meerdere buren melding maakten van de overlast. Bij aankomst werd er vuurwerkpapier in het trapportaal aangetroffen. De man liep rond met een mes en is aangehouden.

De politie doet nog onderzoek.