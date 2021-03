Een persoon is dinsdagochtend gewond geraakt bij een ontploffing van een speedboot in de haven niet ver van de Nesciobrug in Amsterdam. Het slachtoffer is met zware brandwonden naar het ziekenhuis gebracht.

De melding over de ontploffing kwam rond 9.15 uur binnen. Vermoedelijk was een gasfles de oorzaak van de ontploffing. Er kwam veel rook vrij.

De brandweer en politie waren ter plaatse met meerdere voertuigen. Ook werd er een traumahelikopter opgeroepen. De brandweer heeft de speedboot geblust.