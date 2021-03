Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) heeft maandag het startsein gegeven voor de verbreding en verdiepte aanleg van de A9 bij Amstelveen. Het project moet de doorstroming verbeteren en daarmee de bereikbaarheid van de noordelijke randstad. Eind 2026 moet het werk zijn afgerond.

Tussen de knooppunten Badhoevedorp en Holendrecht wordt de weg over 11 kilometer verbreed van drie naar vier rijstroken per rijrichting, plus een wisselbaan. In Amstelveen wordt de weg verdiept in een bak aangelegd en in Ouder-Amstel komen hogere geluidsschermen.

Op de overkappingen legt de gemeente Amstelveen parken aan. Ook worden er zes ecologische verbindingen gemaakt. Tijdens de werkzaamheden aan de noordelijke bak (begin 2022) wordt er aan de zuidzijde van de weg een bypass aangelegd met tijdelijke rijstroken. Als de noordelijke bak in 2024 is aangelegd, wordt het verkeer door die bak geleid terwijl er gewerkt wordt aan de zuidelijke bak.

Het project A9 Badhoevedorp-Holendrecht is het vijfde en laatste project van de weguitbreiding Schiphol, Amsterdam, Almere (SAA). Eerder werd de A10-Oost/A1 Diemen, de A1/A6 Diemen-Almere Havendreef, de A9 Holendrecht-Diemen (Gaasperdammerweg), de A6 Almere Havendreef-Almere Buiten-Oost onder handen genomen.