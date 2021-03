In de Amsterdamse RAI is maandag begonnen met het vooraf openen van de poststemmen. Dat betekent dat de gemeente checkt welke via de post uitgebrachte stemmen geldig zijn. De Amsterdamse cijfers zijn nog niet bekend.

In Amsterdam hebben iets meer dan 75.000 mensen de mogelijkheid gekregen om hun stem per post uit te brengen. Tot nu toe heeft 22 procent van de mensen daarvan gebruikgemaakt.

Hoeveel van die stemmen uiteindelijk ongeldig blijken te zijn, wordt woensdagavond na 21.00 uur bekendgemaakt.