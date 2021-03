Kamervoorzitter Khadija Arib heeft maandag van de Vrije Universiteit (VU) een eredoctoraat uitgereikt gekregen. Ze krijgt de titel voor haar bijdrage aan de integratie van migrantengroepen in de Nederlandse samenleving en haar inzet voor de waarden van de democratie.

Het eredoctoraat werd afgelopen november al aan Arib toegekend, maar de uitreiking kon vanwege de coronamaatregelen toen niet fysiek plaatsvinden. De attributen, een bul in een koker met daarin een kleine cape oftewel kappa, mocht ze daarom maandag alsnog in ontvangst nemen.

Arib zei eerder al zeer vereerd te zijn met de titel. "Ik heb me altijd ingezet voor gelijke rechten en voor universele waarden. Als Kamervoorzitter waak ik er daarom voor dat men respect heeft voor elkaars mening. Die universele waarden staan de laatste tijd onder druk. Ik noem de moord op de Franse leraar Samuel Paty en het feit dat een Nederlandse leraar heeft moeten onderduiken wegens bedreigingen."

Arib doelt daarmee op de Franse leraar die in oktober vorig jaar werd onthoofd nadat hij in zijn klas spotprenten van de profeet Mohammed had gebruikt in een les over vrijheid van meningsuiting. Ook refereert ze aan een Nederlandse leraar in Rotterdam die vanwege een spotprent in de klas moest onderduiken.

Een eredoctoraat wordt verleend aan mensen die een uitzonderlijke prestatie hebben geleverd in de wetenschap of bijvoorbeeld in de politiek of maatschappij.