Burgemeester Femke Halsema is maandag op de fiets naar de RAI gegaan om het stemlokaal te inspecteren. Om verspreiding van het coronavirus te voorkomen kunnen Amsterdammers met een kwetsbare gezondheid daar maandag en dinsdag al per fiets en auto stemmen.

Halsema was erg onder de indruk van de ruime opzet in de RAI met een fietsstraat waar gestemd kon worden. De burgemeester van Amsterdam was ook enthousiast over de autostraat, waar de stemgerechtigden langs tenten kunnen rijden die als stemhokjes dienen. "Vooral de verrijdbare stemhokjes, die rijden ze naar je toe zodat je niet uit de auto hoeft te komen."

De burgemeester gaat zelf pas woensdag stemmen, omdat maandag en dinsdag bedoeld zijn voor kwetsbare ouderen en mensen met een zwakke gezondheid.