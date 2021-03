De gemeente Amsterdam en de Universiteit van Amsterdam (UvA) gaan het universiteitskwartier in het centrum van Amsterdam de komende jaren grondig vernieuwen. De bedoeling is dat het gebied toegankelijker wordt voor fietsers. Ook worden monumentale panden vernieuwd en verduurzaamd.

Er wordt ondertussen gewerkt aan de vernieuwing van het Universiteitsgebouw. Het monumentale pand krijgt een grote opknapbeurt en eronder wordt een fietskelder gebouwd. Die werkzaamheden moeten begin 2023 zijn afgerond. De vernieuwing gaat naar verwachting ruim 300 miljoen euro kosten.

"We zitten hier ook met een gebouw, BG3, BG staat voor Binnengasthuisterrein, dat gaan we ook opknappen. Het voorste gedeelte willen we het liefst slopen en duurzamer en functioneler maken", aldus Lammers.

Eind jaren negentig besloot de UvA de door de stad verspreide locaties onder te brengen op vier wetenschappelijke plekken, zoals het Science Park en het Roeterseiland. Drie daarvan zijn inmiddels in gebruik, de vierde, het Universiteitskwartier wordt nu dus ontwikkeld. Het gebied wordt als het aan de gemeente en de UvA ligt grotendeels fietsluw gemaakt. Ook mogen er op een deel van de Oudezijds Achterburgwal geen auto's rijden.

Op een aantal plekken wil de UvA bovendien nieuwe doorgangen maken, zoals in de verlaten ogende Slijkstraat. "Dat zou betekenen dat er hier ook ergens een poort komt met een hofje, met ook een stukje vergroening. Om daarmee ook de logistiek vanuit de verkeersstroom van studenten en medewerkers voor elkaar te kunnen krijgen."

Volgens de gemeente en de UvA is het nieuwe plan samen met bewoners en ondernemers opgesteld. Toch is een deel van hen ontevreden over de plannen, omdat de vernieuwingen te weinig zouden zijn gericht op de buurt. Ook zouden er meer smalle doorgangen ontstaan die juist slecht zijn voor de sociale veiligheid. De UvA zegt met hen in gesprek te blijven. Het plan moet nog worden goedgekeurd door de gemeenteraad.