In het water naast de Nico Broekhuysenweg in stadsdeel Nieuw-West is vrijdagochtend een lichaam aangetroffen. De politie Amsterdam doet momenteel onderzoek.

Het lichaam werd gevonden in een sloot naast een pad nabij Tuinpark Osdorp.

De politie doet uitgebreid forensisch onderzoek, maar heeft nog geen verdere informatie over de vondst van het lichaam.