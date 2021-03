Bij een steekincident op Klarenburg in de Amsterdamse wijk Osdorp is donderdagavond een persoon gewond geraakt. Agenten hebben een verdachte aangehouden.

Het incident gebeurde rond 19.20 uur. Meerdere politie-eenheden kwamen op de melding af.

Het slachtoffer is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. Op de plaats van het incident is onderzoek gedaan.