Bij een schietpartij op het Dennenrodepad in het Amsterdamse stadsdeel Zuidoost zijn twee gewonden gevallen. De politie is op zoek naar twee verdachten.

De schietpartij vond rond 19.00 uur plaats. De slachtoffers worden overgebracht naar het ziekenhuis. De politie heeft na het incident direct een Burgernet-melding uitgezet.

Volgens het signalement van de politie gaat het om twee personen van ongeveer achttien jaar in zwarte kleding. De verdachten rijden mogelijk in een grijze Volkswagen Golf in de richting van de Amsterdamse Poort.