De politie heeft afgelopen week in het Amsterdamse stadsdeel Zuidoost vier personen aangehouden in een onderzoek naar rijschoolfraude. De verdachten worden in verband gebracht met identiteitsfraude, oplichting, valsheid in geschrift en het onbevoegd geven van rijlessen.

Het gaat om drie mannen van 53, 43 en 37 jaar en een 32-jarige vrouw. De verdachten zijn aangehouden op verschillende locaties in Zuidoost.

Het onderzoek werd in januari 2020 gestart, nadat er in korte tijd meerdere mensen werden aangehouden voor het geven van rijles met een valse bevoegdheidspas in Zuidoost. Nadat de politie hierover contact opnam met het Centraal Bureau voor Rijvaardigheid (CBR) bleek dat zij in de afgelopen jaren al meerdere malen aangifte hebben gedaan van identiteitsfraude bij de politie.

De agenten en het CBR zagen een verband tussen de aangiftes van het CBR en de aanhoudingen van de politie. De politie vermoedt dat een vaste groep personen op grote schaal fraude pleegt rondom het geven van rijles en het behalen van rijbewijzen.

Tijdens het onderzoek zijn er ook vier lesauto's, contant geld en meerdere valse ID-bewijzen in beslag genomen. Op dit moment zitten de vier verdachten niet meer vast, maar blijven ze wel verdachte in deze zaak. De politie sluit niet uit dat er nog meer verdachten worden aangehouden.