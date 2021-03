Het Openbaar Ministerie (OM) heeft donderdagochtend een gevangenisstraf van vier maanden, een werkstraf van honderd uur en een rijverbod voor twee jaar geëist tegen de Connexxion-buschauffeur die in 2018 tegen een tram aanreed. Hierbij raakten twaalf mensen gewond. De verdachte zou MDMA en GHB in zijn lichaam hebben gehad.

De 28-jarige verdachte stond donderdag terecht voor de frontale botsing die plaatsvond op 4 mei 2018. Hij reed met ongeveer 30 à 40 kilometer per uur op een stilstaande tram bij het Olympisch Stadion. Hierbij raakten twee personen ernstig gewond.

Omstanders vertelden destijds dat het een harde klap was geweest. De brandweer moest eraan te pas komen om de chauffeur van de bus uit zijn stoel te halen.

De verdachte was al eerder veroordeeld wegens handel in drugs en ook na het ongeluk werd hij in een auto aangetroffen met verdovende middelen.

De uitspraak volgt op 25 maart.