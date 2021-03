Burgemeester Femke Halsema van Amsterdam en demissionair minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) hopen dat stemgerechtigden zich niet laten afschrikken door het coronavirus bij het uitbrengen van hun stem voor de Tweede Kamerverkiezingen.

Halsema en Ollongren bezochten maandag een stemlokaal in kerkgebouw De Duif op de Prinsengracht om te laten zien dat er volgende week veilig gestemd kan worden. "Keurige stippen op de vloer, spatschermen, alles is helemaal coronaproof georganiseerd", vond Ollongren.

"Het kan natuurlijk zijn dat mensen toch bang zijn voor de besmettingsrisico's die er om het stemmen heen hangen", zei Halsema. "Ik zou zeggen, kijk om je heen. In een gemiddelde supermarkt loop je meer risico. Daar vinden we het ook veilig genoeg. Dus hier is het echt veilig. Breng je stem uit."

Halsema hield in het midden waar ze volgende week zelf op gaat stemmen. "Gelukkig is er zoiets als het stemgeheim. Dus ik houd het mooi geheim." Ollongren kon het wel raden. "We kennen Femke natuurlijk uit Den Haag. Een prominente GroenLinkser. Dus dat kan toch niet missen?"

De Duif is een van de vijftig locaties die op zowel op 15, 16 als 17 maart open is. Op 17 maart zijn er in de stad in totaal 470 stemlocaties.