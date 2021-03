Nog onbekende daders hebben in de nacht van dinsdag op woensdag een ramkraak gepleegd op een opticien aan de Arent Janszoon Ernststraat in de Amsterdamse wijk Buitenveldert. Bij de zoekactie naar de daders werd een helikopter ingezet.

De zwarte BMW waarmee de kraak is gepleegd is, is tegen het rolluik tot stilstand gekomen. De politie kreeg rond 3.00 uur een melding binnen van het inbraakalarm van de optiek.

Er is een helikopter ingezet om de daders te vinden, maar dat mocht niet baten. De recherche gaat woensdag verder met het onderzoek.

Vorige week maandag werd er ook al een ramkraak gepleegd bij een videobedrijf bij het Amstelkwartier. Het is niet duidelijk of er een direct verband is tussen beide zaken.