De brandweer is maandagavond massaal uitgerukt voor een grote brand aan de Rhoneweg in het Westelijk Havengebied in Amsterdam. Inmiddels is de brand onder controle.

De eerste melding over de brand kwam rond 20.20 uur binnen en er werd al snel flink opgeschaald. De brand vond plaats in een industriële wasserette. Onder meer een deel van het dak is verwoest.

Mensen die last hebben van de rook moeten hun ramen en deuren sluiten en de ventilatie uitschakelen, meldt de brandweer op sociale media.

De oorzaak van de brand is nog onbekend.