Naast de RAI in het Amsterdamse stadsdeel Zuid opent de GGD nu ook een locatie in Nieuw-West. Vanaf 17 maart zijn mensen met een uitnodiging voor vaccinatie nu ook welkom in sportcentrum Caland op de Eliza van Calcarstraat.

De GGD maakte maandag bekend het aantal vaccinaties vanaf mei te willen opschalen tot 1,5 miljoen per week. Een extra locatie in Amsterdam komt daarom goed uit. "De opening van de nieuwe locatie past bij de verdere opschaling van het vaccineren in de regio Amsterdam", stelt zorgwethouder Simone Kukenheim.

Volgens de wethouder draagt zo'n extra locatie ook bij aan de vaccinatiebereidheid "van Amsterdammers die aan de westkant van Amsterdam wonen en voor wie deze locatie dus dichter in de buurt is".

Het sportcentrum is volgens de gemeente een geschikte locatie, omdat het goed bereikbaar is met het openbaar vervoer. De locatie is om de hoek bij Sloterplas en stadsloket Nieuw-West. "Daarnaast is de locatie herkenbaar en goed zichtbaar", zegt Kukenheim.

Mensen die een uitnodiging voor vaccinatie ontvangen, kunnen een afspraak maken en kiezen naar welke locatie ze willen komen.