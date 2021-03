Een videobedrijf in de Johann Siegerstraat in het Amsterdamse stadsdeel Oost is maandagochtend doelwit geworden van een mislukte ramkraak. Een auto ramde meerdere keren de roldeur, maar die bleek goed bestand tegen het geweld. Na een paar pogingen reed de auto weer weg.

Het gaat om een videobedrijf op het Amstel Business Park. In de winkel liggen veel videocamera's. Een getuige die in de buurt was, hoorde het gebeuren en heeft rond 6.00 uur de politie gebeld.

De politie trof bij aankomst behoorlijke schade aan het pand aan. De geschrokken eigenaar vertelt aan AT5 dat de auto vier keer gas gaf om binnen te komen.

De politie is bezig met het onderzoek naar de ramkraak en meldt dat de daders met de achterzijde van hun auto hebben proberen binnen te komen. Volgens de politie zou het om een donker gekleurde auto gaan en is deze na de mislukte ramkraak richting de Paul van Vlissingenstraat gevlucht.

De politie doet een oproep aan getuigen van de kraak zich te melden. Ook mensen die opvallende schade hebben gezien aan de achterzijde van een auto wordt gevraagd contact op te nemen.