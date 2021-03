Burgemeester Femke Halsema van Amsterdam noemt het teleurstellend dat de demonstranten op het Museumplein zondag de regels hebben overtreden.

In de aanloop naar het afgelopen weekend had Halsema samen met politie en justitie een gesprek met de organisator van het coronaprotest "om de vicieuze cirkel van overtredingen en noodzakelijke ME-inzet te doorbreken", zo schrijft de gemeente zondagavond.

Op het Museumplein verzamelden zich zondag zo'n zevenhonderd demonstranten. Een grote groep hield volgens de gemeente geen afstand en stond te dicht op elkaar te dansen en te springen.

"De daaropvolgende herhaaldelijke waarschuwingen van de politie zijn opnieuw genegeerd. Ook het bevel het Museumplein te verlaten is genegeerd", aldus de gemeente. Daarop hebben de burgemeester, politie en justitie opnieuw het plein ontruimd. In totaal werden 28 aanhoudingen verricht.

De politie moest weer ingrijpen op het Museumplein. Foto: ANP

Halsema hoopte overeenstemming te bereiken met organisator

Voorgaande weekenden moest de mobiele eenheid (ME) eveneens optreden op het Museumplein. Halsema hoopte samen met politie en justitie overeenstemming te bereiken met de organisator van de demonstratie over het waarborgen van het afstand houden.

Halsema benadrukt dat demonstreren een grondrecht is, maar dat men zich wel aan de aanwijzingen en gemaakte afspraken moet houden. "Het is teleurstellend dat de demonstranten ook vandaag de regels hebben overtreden."

Het afgelopen weekend vonden er nog twee andere demonstraties plaats in de stad. Op zaterdag was er een protest tegen windmolens op het Museumplein en zondag vond de Women's March plaats in het Nelson Mandelapark. De gemaakte afspraken over de bezoekersaantallen en de 1,5 meter werden daar volgens de gemeente goed nageleefd.