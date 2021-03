De olie die zaterdag door nog onbekende oorzaak in het water vlak bij de Pontsteiger in Amsterdam terechtkwam, heeft zich verspreid door de stad. De verwachting was dat de olie vanzelf zou oplossen, maar dat is tot nu toe niet gebeurd.

Rijkswaterstaat greep zaterdag in door zogenoemde olieworsten in het water te leggen. Deze buizen zouden een deel van de olie moeten absorberen en moeten zorgen dat de olie zich niet zou verspreiden.

Een bewoner meldde zaterdagavond dat de olie ook op het water van de Kostverlorenvaart en de Kattensloot dreef. Dat de olie ook zondag nog niet uit het water was verdwenen, werd snel duidelijk. Een omstander zag hoe mensen en eenden in het IJ door en langs de olie zwommen.

Rijkswaterstaat laat weten op de hoogte te zijn dat de olie nog steeds op het water ligt. Mede door de bewolking (bij zonnige weer lost olie sneller op) lijkt het water niet snel genoeg schoner te worden. Rijkswaterstaat zet daarom een boot in die gaat proberen de olielaag op te zuigen.

De vraag is overigens of dat effect gaat hebben, omdat het ruimen van een flinterdunne laag lastig is. "Maar we gaan het toch proberen", aldus een woordvoerder van Rijkswaterstaat.