Boze Noordzeevissers hebben zaterdag bijna dertig stenen voor het hoofdkantoor van milieuorganisatie Greenpeace in Amsterdam gelegd. Ook hingen er spandoeken en posters die inmiddels weg zijn gehaald. Het is hoogstwaarschijnlijk een reactie op het dumpen van stenen in de Noordzee door Greenpeace.

"Vissers brengen gedumpte stenen terug", "gedumpte stenen dodelijk voor vissers" en "Greenpeace dumpt illegaal stenen in zee", was er te lezen op spandoeken en posters die op de ramen van het hoofdkantoor van Greenpeace hingen. Onder de teksten liggen tussen de twintig en dertig stenen.

Het is een reactie van boze Noordzeevissers op Greenpeace. De actievoerders van de milieuorganisatie hebben, opnieuw, grote natuurstenen in de Noordzee gegooid. De stenen moeten ervoor zorgen dat vissers niet meer met sleepnetten in het bewuste gebied kunnen vissen.

Vorig jaar werd er ook al een steen neergelegd voor hetzelfde hoofdkantoor in Amsterdam-Noord; ook dat was een reactie op het dumpen van stenen in de Noordzee door Greenpeace. Destijds ging het om boze vissers van Vereniging Kottervisserij Nederland (VisNed), maar een woordvoerder laat weten niets te weten van deze actie en dat zijn vereniging "er ook niets mee te maken wil hebben".

Greenpeace laat weten de vissers uit te nodigen "voor een kop koffie om over natuurbescherming te praten" en benadrukt dat de Raad van State al heeft bepaald dat de acties van de milieuorganisatie veilig zijn.