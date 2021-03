Er is vrijdagavond een grote uitslaande brand uitgebroken in meerdere woningen aan de Roggeveenstraat in West.

De brand begon rond 21.00 uur en was rond 22.30 uur geblust. De brandweer was met meerdere voertuigen aanwezig om de brand te bestrijden. De vlammen begonnen op de tweede etage en zijn geëindigd op de derde etage.

Vier bewoners zijn nagekeken door het ambulancepersoneel omdat ze rook hadden ingeademd. Een bewoner is uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht. De bewoners en een aantal omwonenden zijn opgevangen in de buurt.

Op een filmpje van een buurtbewoner is een harde knal te horen.