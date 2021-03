Drie van de vier woningen in de Zeeheldenbuurt in het Amsterdamse stadsdeel West waar vrijdagavond laat brand uitbrak, zijn onbewoonbaar verklaard.

De vierde is nog een twijfelgeval; de vraag is of reparaties op korte termijn genoeg zullen zijn voor bewoners om terug te kunnen keren naar hun woning.

De brand begon vrijdagavond rond 21.00 uur. De brandweer was met meerdere voertuigen aanwezig om de brand te bestrijden. De vlammen begonnen op de tweede etage en zijn geëindigd op de derde etage.

Vier bewoners zijn door het ambulancepersoneel nagekeken omdat ze rook hadden ingeademd. Eén bewoner is uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht. De bewoners en een aantal omwonenden zijn opgevangen in de buurt.

Op een filmpje van een buurtbewoner is een harde knal te horen. Wat de knal veroorzaakte is niet bekend. "De knal kan van alles zijn geweest, bijvoorbeeld een gasfles of een deobus. Dat is nog steeds een raadsel", aldus een woordvoerder van de brandweer.