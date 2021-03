In Amsterdam liggen inmiddels zo'n half miljoen zonnepanelen op daken. Als het aan de gemeente ligt is dat aantal voor het einde van 2022 verdubbeld. Om dat voor elkaar te krijgen steunt het college het voorstel om zonnepanelen te verplichten en "om te sturen richting gebruik" wanneer eigenaren zelf geen initiatief tonen.

Ook wordt er al verder in de toekomst gekeken. In 2030 wil de gemeente namelijk zeker de helft van het geschikte dakoppervlak in de stad te gebruiken voor de opwek van zonne-energie.

De huidige half miljoen panelen in de stad zijn goed voor de stroomvoorziening van ongeveer zestigduizend Amsterdamse huishoudens. Dat zou met de doelstelling van de gemeente, om in 2022 de miljoen te halen, dus nog kunnen verdubbelen.

De gemeente ondersteunt bewoners en bedrijven op verschillende manieren bij het plaatsen van zonnepanelen. Zo kunnen bewoners gebruikmaken van een beurs of energielening van de gemeente. Daarnaast wil Amsterdam maandelijks het Dak van de Maand uitroepen. Het veiligheidscentrum van de brandweer in Nieuw-West ontving die titel vandaag als eerst.

Die titel moet eigenaren van grote daken in Amsterdam motiveren om ook over te gaan tot het gebruiken van zonnepanelen. Volgens de gemeente zijn de honderd grootste daken in de stad namelijk goed voor 15 procent van de totale mogelijkheden.

Daarnaast steunt het college het voorstel om zonnepanelen te verplichten en "om te sturen richting gebruik" wanneer eigenaren van grote bedrijfsdaken zelf geen initiatief tonen.