De Amsterdamse sportraad en de KNVB (voetbal), KNLTB (tennis), KNHB (hockey) en NHV (handbal) willen dat de gemeente meer ruimte maakt voor sport in de nieuwe wijken van Amsterdam. Volgens wethouder Simone Kukenheim (Sport) is er genoeg sportgelegenheid voor de toekomstige bewoners van onder andere het Schinkelkwartier.

Erik Poel, algemeen directeur van de KNLTB, is samen met afgevaardigden van de KNVB, de KNHB en met sportraadvoorzitter Ageeth Telleman donderdag naar de handbalvelden van Westsite in het stadsdeel Nieuw-West gekomen om de alarmklok te luiden.

"Nu ligt er een concept dat nog niet dichtgetimmerd is, dus juist nu kan er nog iets gebeuren", meent Telleman.

De zorgen van de sportraad en de bonden komen onder meer voort uit eerdere ervaringen, zoals met de nieuwe wijk op IJburg, waar geen ruimte voor sport was ingepland. "Daar hebben ouders heel hard gewerkt om hockey- en voetbalvelden te realiseren. Maar dat is te laat. Want dan groeit er een generatie kinderen op zonder voldoende ruimte voor sport. Dat willen we hier voorkomen."

Grootste deel sportruimte om Schinkelkwartier heen gepland

Naar aanleiding van de ervaringen met IJburg werd in 2018 een sportnorm ingesteld. Daarin staat welke sportfaciliteiten en hoeveel er in de stad moeten zijn.

Volgens de sportraad wordt aan deze norm niet voldaan bij de plannen voor het Schinkelkwartier. "Uit het projectplan blijkt dat waar er vijf hectare nodig zou zijn volgens de sportnorm, er maar één hectare wordt ingepland."

"Nee, dat klopt niet", zegt verantwoordelijk wethouder Kukenheim. "We hebben 4,8 hectare voorzien, waarvan er eentje in het wijkje zit. De andere hectaren doen we net daaromheen. En dat is ook heel verstandig. Want als je die vijf hectare zou uitsmeren in dat wijkje zou je helemaal geen gezond sportpark kunnen maken met gezonde clubs."