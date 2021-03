De politie heeft een zeventienjarige jongen met een vuurwapen aangehouden in de buurt van het Muiderpoortstation in Amsterdam. Ook had de jongen een steekwapen en verdovende middelen bij zich.

Woensdagmiddag kreeg de politie een melding over een groep bij het Muiderpoortstation. Eén van hen zou een steekwapen bij zich hebben. Na een korte achtervolging hield een agent de verdachte aan. De jongen had tijdens zijn aanhouding een vuurwapen weggegooid in de bosjes.

Het vuurwapen is in beslag genomen, net als het steekwapen en de verdovende middelen. De recherche doet onderzoek naar de zaak.