De politie heeft in de Dapperbuurt in Amsterdam twee verdachten aangehouden vanwege het handelen in harddrugs. Het gaat om een 52-jarige man uit Amsterdam en een 35-jarige man uit De Kwakel.

Eind 2020 kwamen er bij de politie veel meldingen binnen van drugsoverlast en dealen op straat in de Dapperbuurt. De politie is daarom een onderzoek begonnen.

De 52-jarige verdachte werd vorig jaar op heterdaad betrapt voor het dealen van drugs op het Dapperplein. Bij een doorzoeking van zijn woning is ongeveer 40.000 euro aan contant geld gevonden en zijn er drugs aangetroffen. Dinsdag is zijn woning op last van de burgemeester gesloten.

Tijdens het onderzoek stuitte de recherche ook op de andere verdachte. Hij werd vorige maand aangehouden. Naar aanleiding van deze aanhoudingen zijn doorzoekingen gedaan in meerdere woningen in Lelystad, De Kwakel, Zaandam en Amsterdam.

Bij deze doorzoekingen is meer dan 80.000 euro aan contant geld en verdovende middelen aangetroffen. Alles is in beslag genomen voor nader onderzoek.