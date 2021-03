Tientallen regenboogvlaggen sieren de straten van IJburg in Amsterdam. Ze zijn een steunbetuiging aan de openlijk homoseksuele dominee Alexander Noordijk van kerkgemeenschap De Binnewaai. Hij werd vorige maand voor de zoveelste keer bedreigd door hangjongeren uit de buurt.

Na de laatste bedreiging half februari was de maat vol voor buurtbewoner Jikke Reiber. Ze begon samen met Noordijk een actie door posters en regenboogvlaggen uit te delen.

Ook op het Theo van Goghpark hangt een rij vlaggen.

De dominee wordt al lange tijd lastiggevallen. Het begon in 2018 toen hij jongeren betrapte die een vuurwerkbom bij zijn huis wilden plaatsen. Vorig jaar gooiden jongens stenen naar hem en twee weken geleden werd hij opnieuw bedreigd, maar sinds de poster- en vlaggenactie is het gelukkig stil.

Noordijk: "De enorme support van de wijkgemeente IJburg doet me goed. En ook de support van de mensen die zeggen: "We steunen jou". Maar het heeft ook een breder doel: De diversiteit moeten we hier kunnen blijven vieren op IJburg. Dat iedereen zichzelf mag zijn, dus welke kleur, ras of geloof je ook aanhangt, het is oké wie je bent."

Reiber is tevreden over haar actie. Er zijn al gesprekken geweest met de jongeren die Noordijk hebben belaagd. "En er komen nog meer gesprekken", zegt ze. "We zijn bezig om alle partijen bij elkaar te krijgen. We willen het probleem van te weinig respect voor elkaar hebben van alle kanten aanvliegen."