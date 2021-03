De politie heeft woensdag in Amsterdam en Amstelveen twee mannen uit Roemenië aangehouden in een onderzoek naar mensenhandel. Ze worden ervan verdacht vrouwen uit Oost- en Zuid-Europa in Nederland seksueel te hebben uitgebuit.

Het vermoeden is dat de vrouwen in de prostitutie aan het werk zijn gezet en dat ze een groot deel van hun inkomsten aan de mannen moesten afdragen. Hoeveel slachtoffers de mannen van 29 en 40 jaar hebben gemaakt, wordt nog onderzocht.

Gedurende het onderzoek ontstond het vermoeden dat de verdachten niet als individu werkten, maar dat ze onderdeel zijn van een crimineel netwerk dat in heel Nederland opereert. "We hopen dat mensen zich realiseren dat je als gebruiker van illegale prostitutie ook kan bijdragen aan georganiseerde mensenhandel en de uitbuiting van kwetsbare vrouwen", aldus de coördinator van het onderzoeksteam.

De politie is op vier locaties in Amsterdam en Amstelveen naar binnen gegaan. Drie van deze locaties zijn door de politie doorzocht. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten.