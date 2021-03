Aan de Jan Evertsenstraat in Amsterdam-West heeft in de nacht van maandag op dinsdag een plofkraak bij een juwelierszaak plaatsgevonden. De politie was volgens buurtbewoners vrij snel aanwezig nadat er rond 3.45 uur een enorme explosie te horen was.

De plofkraak vond plaats bij juwelierszaak Midyat. De kraak zorgde voor veel puin en meerdere ramen in de omgeving zijn gesneuveld.

Na aankomst begon de politie direct met de zoektocht naar de dader. De politie laat weten dat het Team Explosieven Verkenning (TEV) aanwezig is. Het is nog niet duidelijk of de dader buit heeft kunnen maken.