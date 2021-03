Het Openbaar Ministerie (OM) heeft maandag celstraffen variërend van 10 maanden tot 3,5 jaar geëist tegen vier vrienden die vorig jaar in een woning in Amsterdam-Oost met een vuurwapen speelden. Daarbij werd hun 23-jarige vriend per ongeluk doodgeschoten.

De dodelijke schietpartij gebeurde op 14 maart 2020 in een woning aan de Lorentzlaan in de Watergraafsmeer. De twintigers gebruikten drank en drugs en speelden met een Glock17, waarbij de patroonhouder telkens in en uit het wapen werd gehaald. Daar werden ook filmpjes van gemaakt.

Volgens het OM staat het vast dat de inmiddels 25-jarige hoofdverdachte op een gegeven moment het wapen, voor de grap, op het hoofd van zijn 23-jarige vriend die net was langsgekomen zette. Toen hij de trekker overhaalde, bleek het wapen te zijn doorgeladen. Het slachtoffer werd daarbij dodelijk getroffen.

De verdachte verklaarde dat hij zijn balans verloor waardoor de trekker door hem werd overgehaald. Omdat niet duidelijk is geworden wie het wapen heeft doorgeladen, zijn volgens het OM ook de drie anderen schuldig aan de dood van hun vriend.

"Het slachtoffer zou nog hebben geleefd, als de verdachten niet als een stel kinderen met een Glock17 hadden gespeeld, alsof het speelgoed was", aldus de officier van justitie. "De verbazing waarmee de verdachten eerst ná de dood van het slachtoffer tot de conclusie kwamen dat zij ook wel dood hadden kunnen zijn is een indicatie van de ongelofelijke naïviteit waarmee die ochtend het levensgevaar werd gecreëerd."