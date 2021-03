De politie was zondag van 17.00 uur tot laat in de avond massaal aanwezig op de Lijnbaansgracht in Amsterdam na een melding over een schietpartij. Ook speciale interventieteams van de politie waren opgeroepen. Niemand raakte gewond.

Agenten zouden zondagavond een inval gaan doen in een woning. Eerder op de dag hing er in de omgeving ook een politiehelikopter in de lucht. Omwonenden mochten hun woning tijdelijk niet verlaten, meldde een getuige aan nieuwspartner AT5.

In het kader van het lopende onderzoek kan de politie verder geen informatie geven over de zaak. Het is dus nog niet bekend waarom de inval precies gedaan werd en of er mensen zijn aangehouden.