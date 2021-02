Het koosjere restaurant HaCarmel aan de Amstelveenseweg in Amsterdam is in de nacht van vrijdag op zaterdag opnieuw beklad. De bekladding is inmiddels weggepoetst.

De forensische opsporingsdienst van de politie heeft sporenonderzoek gedaan. "Er is voor ons geen enkel perspectief, en dan ook nog dit gedoe erbij. Dan ben je echt dubbel genaaid", vertelt eigenaar Daniel Bar-on aan nieuwspartner AT5.

Bar-on heeft inmiddels aangifte gedaan. "Het is belangrijk dat we een dossier hebben, zodat we de verschillende incidenten aan elkaar kunnen linken." Burgemeester Femke Halsema heeft Bar-on zaterdagochtend telefonisch sterkte gewenst. "Dat voelt goed, dat hoort een burgemeester te doen."

Het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI) reageerde via Twitter op de bekladding. "Voor de zoveelste keer is het Joodse restaurant HaCarmel doelwit van een aanval. Horecaondernemers hebben het al zwaar, en dan komt er voor dit restaurant ook nog eens Jodenhaat bij." CIDI vindt dat antisemitisme harder moeten worden aangepakt.

Bij het restaurant zijn al eerder aanvullende veiligheidsmaatregelen genomen, waaronder cameratoezicht. Het restaurant is al meerdere keren doelwit van vernielingen geweest.

Vorig jaar werd een pakket, dat in eerste instantie op een bom leek, in het portiek neergezet. Ook werd een ruit ingeslagen en geprobeerd een Israëlische vlag in brand te steken. De politie hield meteen een verdachte aan. Dat bleek de Syriër Saleh A., die de ruiten van het restaurant in 2017 ook al vernielde.