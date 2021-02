De Universiteit van Amsterdam en de Hogeschool van Amsterdam willen open. Hoewel het hoger onderwijs zelf zegt er klaar voor te zijn, is het kabinet dat niet, en dat doet pijn, zeggen bestuurders van de UvA en HvA.

MBO'ers en middelbare scholieren mogen vanaf volgende week weer één dag per week naar school, maar dat geldt niet voor studenten aan het HBO en de universiteit.



Nu de Universiteit van Amsterdam een jaar dicht is, vindt Geert ten Dam, voorzitter van het College van Bestuur van de UvA, dat de ziel er echt uit is. 'Het is hier uitgestorven. En studenten en medewerkers zijn mentaal en financieel uitgeput.'

Ten Dam benoemt nadrukkelijk ook de medewerkers, omdat ook zij al een jaar lang achter een scherm lesgeven. Geleyn Meijer, rector van de Hogeschool van Amsterdam, zegt ook dat medewerkers op hun tandvlees lopen: 'Ook voor hen is het een ontzettende uitdaging.'

Vooralsnog wordt er geen perspectief geboden, en dat doet pijn bij de bestuursleden. Als het aan Ten Dam en Meijer ligt, kunnen de universiteiten en hogescholen per direct open.

Alles ingericht op 1,5 meter afstand

'Ik snap dat het bij ons om veel mensen gaat en dat er bij de kappers meer controle is, maar wij hebben dit goed voor elkaar in het onderwijs', zegt Meijer. Op de HvA en de UvA is alles ingericht op 1,5 meter afstand en zijn de roosters ernaar gemaakt. 'De scenario's liggen klaar', aldus Ten Dam.

De bestuursleden hopen allebei dat het kabinet kijkt naar de faciliteiten die de universiteiten en hogescholen hebben. Meijer: 'Geef ons de ruimte om studenten, onderzoekers en medewerkers weer naar de campus te halen.'