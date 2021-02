De Amsterdamse afdeling van Koninklijke Horeca Nederland doet niet mee aan de actie om op 2 maart de terrassen te openen.

Maar liefst 65 regionale afdelingen van Koninklijke Horeca Nederland (KHN) roepen hun leden op om hun terrassen te openen. Volgens voorzitter Pim Evers, zit KHN Amsterdam daar niet bij.

"De horeca kan gereguleerd en met inachtneming van de regels haar gasten gewoon ontvangen", aldus Evers. "Maar alleen terrassen open is een doekje voor het bloeden en voor ons niet voldoende; naar onze mening is er meer nodig en mogelijk. Ook speelt dat een beperkte groep ondernemers geholpen is met alleen terrassen open."

Hij denkt niet dat het de bedoeling van de andere afdelingen is om daadwerkelijk klanten te ontvangen. "Zoals wij hadden vernomen, is de actie erop gericht om alleen terrassen uit te stallen en niet te laten gebruiken door gasten. Dat is in Amsterdam een hele uitdaging om dat in goede banen te leiden."

"Uiteraard moeten we weer open en moet je ergens beginnen. Laten we helder zijn; de terrassen kunnen open, maar ook de binnenruimtes kunnen open op een veilige manier. Dat heeft de sector al laten zien en daar zijn geen grote besmettingshaarden bij ontstaan."