De Huurcommissie heeft bepaald dat vijftien huurders in Amsterdam een forse huurverlaging krijgen omdat ze te veel lood in hun drinkwater hebben. Het gaat om een verlaging van de huur met 60 procent.

Een te hoog loodgehalte in het drinkwater is in het zogenoemde Gebrekenboek van de Huurcommissie aangewezen als gebrek dat de verhuurder moet verhelpen. De huurders moesten het overschrijden van de loodnorm aantonen met een rapport van een erkend laboratorium.

Er werden op 10 december zestien Amsterdamse zaken behandeld. De huurders en verhuurders ontvangen deze week de uitspraak. Een van de huurders heeft dus geen gelijk gekregen, maar de rest wel.

Vorige maand kregen twee huurders uit de Rivierenbuurt ook 60 procent huurkorting vanwege loden leidingen. Het ging toen om een uitspraak van de rechter.