Tram 5 is donderdagochtend in botsing gekomen met een bouwbak op de Marnixstraat in Amsterdam. De tram is daardoor ontspoord.

De botsing vond rond 7.00 uur plaats. Volgens een woordvoerder van het GVB is er niemand gewond geraakt. Wel is het tramverkeer ontregeld. Tram 2, 5, 7, 12 en 19 rijden om.

Het is nog niet bekend wanneer de trams weer de normale route kunnen rijden. "We hopen dat het zo snel mogelijk wordt opgelost. Het is altijd een technische klus", zegt de woordvoerder.