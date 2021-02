De politie treedt woensdag aan het begin van de avond op in het Amsterdamse Vondelpark om een einde te maken aan de grote drukte. Vanwege het mooie weer zijn daar momenteel duizenden bezoekers.

"Dit is opnieuw een massale overtreding van de coronaregels", aldus burgemeester Femke Halsema in een verklaring. "De aanwezigen tonen geen enkel respect voor iedereen in de stad die zijn best doet om meer besmettingen te voorkomen."

"Het park is geen festivalterrein. De driehoek komt vanavond bijeen om een afkoelperiode voor het Vondelpark te bespreken", aldus Halsema. De politie probeert nu een einde te maken aan de grote drukte en is bezig het park te ontruimen. Enkele bezoekers bekogelen daarbij agenten met flessen.

Eerder werd er nog de oproep gedaan door de gemeente Amsterdam aan bezoekers om naar een andere plek te gaan, omdat de afstandsmaatregelen niet werd nageleefd. Daar werd geen gehoor aan gegeven, waardoor de politie overging op ontruiming.

Woensdag meldde de gemeente al dat alle ingangen van het Vondelpark bij grote drukte tijdelijk gesloten kunnen worden. Daarnaast kan er extra gehandhaafd worden op de coronamaatregelen, kunnen fietsers worden geweerd of kunnen alleen de zijingangen dicht gaan. Dat gebeurde een jaar geleden ook.

Afgelopen zondag werd in het Vondelpark nog een groot feest beëindigd. Volgens een aanwezige waren er op dat moment ongeveer vijfhonderd mensen aanwezig. Nadat de politie arriveerde, vertrok iedereen uit het park.