Een centrale toegangsdeur van een appartementencomplex in de Beemsterstraat in Amsterdam-Noord is woensdagochtend onder vuur genomen. Er is meerdere keren geschoten.

Een buurtbewoner zegt tegen AT5 dat ze rond 4.00 uur in totaal zeven knallen hoorde. "Eerst vier, toen best even stil, daarna twee en daarna nog één."

De politie deed sinds 11.00 uur onderzoek in de straat. "Er zijn meerdere kogelinslagen en meerdere kogelhulzen gevonden, dus het is zeker dat er geschoten is", zegt een politiewoordvoerder. De recherche is nog op zoek naar getuigen, want het is nog niet zeker hoe laat er precies is geschoten.

Of het om een gerichte actie gaat wordt nog door de politie uitgezocht. De beschoten deur leidt naar meerdere woningen en hoort dus niet bij een specifieke woning.