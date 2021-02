Een 34-jarige man is maandagavond het slachtoffer geworden van een gewelddadige beroving in een trein die vanaf station Amsterdam Zuid was vertrokken.

Het slachtoffer werd rond 20.15 uur bij de poortjes voor het perron op spoor 1 en 2 bedreigd door een andere man. Die man mishandelde hem.

De 34-jarige man besloot een trein in te stappen richting Utrecht, maar dat deed de man die hem had aangevallen ook. Hij mishandelde hem in de trein opnieuw en het slachtoffer raakte bewusteloos. Daarna nam de man de telefoon van het slachtoffer mee.

Een getuige belde de politie. Agenten hebben de 28-jarige man op station Bijlmer Arena opgewacht en aangehouden. Het slachtoffer bleek gewond te zijn geraakt aan zijn gezicht.

De telefoon hebben agenten teruggegeven. De verdachte zit nog vast voor verhoor. De politie vraagt getuigen zich te melden.