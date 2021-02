Op een deel van de Leidsegracht in het centrum van Amsterdam worden woensdag paaltjes neergezet om auto's te weren. De kademuur is daar zo slecht dat er niet meer met de auto gereden mag worden.

Dat heeft de gemeente Amsterdam dinsdag laten weten. Het gaat om het stukje Leidsegracht tussen de Lange Leidsedwarsstraat en de Prinsengracht. De straat is vorig jaar al een aantal keer verzakt, waarschijnlijk door de slechte kademuur.

"In het metselwerk zitten scheuren, bij de houten fundering onder de kade zijn onderdelen gespleten of afgebroken", schrijft de gemeente. Vrachtverkeer werd al geweerd en er waren drie parkeerplaatsen afgezet. "Metingen tonen aan dat de maatregelen onvoldoende helpen om de kade stabiel te houden. Daarom nemen we extra maatregelen."

Er wordt nog onderzocht of de kade met een veiligheidsconstructie van damwanden verstevigd kan worden. Ook worden er meer metingen gedaan. "Als blijkt dat de kademuur verder verslechtert, dan nemen we aanvullende maatregelen", aldus de gemeente.

De kademuur moet uiteindelijk vernieuwd worden. Wanneer dit gebeurt, is nog niet duidelijk. Wel is duidelijk dat er geen auto's mogen rijden totdat de kademuur is versterkt of vernieuwd.