De door Kamp Seedorf gemaakte muurschildering van de Dokwerker, vlak bij station Muiderpoort in het Amsterdamse stadsdeel Oost, is weer goed te zien. Vorige week was er een poster op geplakt, waardoor onder meer de verf bij het been weg was.

"Fijn, de Dokwerker is weer intact", schrijft stadsdeelbestuurder Rick Vermin op Twitter. "Hij is weer klaar voor de Februaristaking-herdenking, misschien wel belangrijker dan ooit dat we hier bij stilstaan."

De Februaristaking was een staking op 25 en 26 februari 1941, die begon in Amsterdam. Het was de eerste grootschalige verzetsactie tegen de Duitse bezetter in Nederland.

De herdenking vindt op 25 februari plaats op het Jonas Daniël Meijerplein, waar ook het beeld van de Dokwerker staat.